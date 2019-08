HC Elbflorenz schlägt sich gegen Bergischen HC achtbar

Pforzheim/Dresden. Das Wunder haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz verpasst, dennoch verkaufte sich das Team von Trainer Rico Göde im DHB-Pokal ordentlich. Beim Vierer-Turnier in Pforzheim gewannen die Dresdner am ersten Tag gegen Drittligist TuS Fürstenfeldbruck mit 31:28 (17:12) und erfüllten ihre Pflichtaufgabe. In der zweiten Partie gegen den Bergischen HC steigerten sich die Männer um Kapitän Mario Huhnstock und boten gegen den Erstligisten trotz einer 22:28-Niederlage (11:10) eine phasenweise sehr gute Leistung. Der BHC zog erwartungsgemäß ins Achtelfinale ein.

Gegen Fürstenfeldbruck hatten die Göde-Schützlinge etwas Mühe, in die Partie zu finden. Sie lagen schon mit drei Toren zurück. „Die Beinarbeit war schlecht, wir waren zu träge“, monierte der HCE-Coach später. Mitte der ersten Halbzeit fanden die Elbestädter besser ins Spiel und gingen mit einem klaren Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie etwas dahin, was Göde ärgerte. Auch wenn Fürstenfeldbruck am Ende wieder etwas herankam, gab der Zweitligist das Heft des Handelns aber nicht mehr aus der Hand.