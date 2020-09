HC Elbflorenz siegt vor Zuschauern gegen Coburg

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz haben ihren vierten Sieg in einem Vorbereitungsspiel gefeiert. Das Team von Trainer Rico Göde setzte sich vor 251 Zuschauern in der heimischen Arena gegen Erstliga-Aufsteiger HSC Coburg mit 30:28 (14:14) durch.

Damit konnten die Dresdner das Team aus Unterfranken schon zum zweiten Mal bezwingen. Erneut boten die Gastgeber eine stabile Abwehrleistung und konnten sich in der ersten Halbzeit dabei auf Kapitän Mario Huhnstock im Tor ebenso verlassen wie später in der zweiten Hälfte auf Max Mohs, der gleich zwei Siebenmeter entschärfte. Auch im Umschaltspiel zeigt die Formkurve bei den Hausherren weiter nach oben. Allein sechs Konter in den ersten dreißig Minuten sind ein deutlicher Beweis. Der Ex-Coburger im HCE-Dress, Lukas Wucherpfennig, befand: „Wir kommen immer besser ins Tempospiel.“

In der zweiten Hälfte gerieten die Dresdner zwar kurzzeitig in Rückstand, aber am Ende konnten sie die Partie erfolgreich abschließen. Erfreulich auch die gute Wurfquote von Michal Kasal, der diesmal erfolgreichster Werfer war. „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten viele Ballgewinne dabei, da sieht man eine klare Steigerung zur letzten Saison. Auch insgesamt greifen viele Rädchen immer besser ineinander. Das zeigt auch der Blick auf die Torwerfer“, so das Fazit von Trainer Rico Göde.