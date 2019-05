HC Elbflorenz sortiert Torhüter Hendrik Halfmann aus

Mit Max Mohs wechselt ein aktueller U21-Nationalspieler vom Drittligisten Anhalt Bernburg an die Elbe. Zuvor erhielt er sein Rüstzeug in Magdeburg, wo er in der Jugendbundesliga Erfahrungen sammelte. Derzeit kämpft Mohs gerade mit der Auswahl um ein Ticket zur Handball-Junioren-WM Mitte Juli in Spanien. Tom Göres, gebürtiger Berliner, durchlief die Handball-Schule bei den Füchsen und in der Jugend-Bundesliga beim VfL Potsdam. Zuletzt gehörte Göres zum Aufgebot des Oberligisten Grün-Weiß Werder. „Seit zehn Jahren bin ich im Leistungssport aktiv und möchte mit 21 Jahren den nächsten Schritt gehen. Ich will angreifen und schauen, wie sehr ich mich in einem professionellen Umfeld unter diesen herausragenden Bedingungen weiterentwickeln kann. Außerdem holt mich der Umzug nach Dresden aus meiner Komfortzone, die ich bisher nie aufgegeben habe“, erklärt Göres. Trainer Rico Göde meint: „Wir wollen uns auf der Torhüterposition breit aufstellen, brauchen unterschiedliche Typen mit verschiedenen Charakteren. Ich sehe bei allen vier jungen Torhütern viel Raum für Entwicklung.“