HC Elbflorenz spielt Unentschieden gegen Hüttenberg

Dresden. Für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Aus dieser Sicht haben die Dresdner am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Hüttenberg beim 18:18-Unentschieden (5:9) auf jeden Fall etwas gewonnen. Zumal auch noch die Konkurrenz Federn ließ. So konnte sich der Tabellen-15. einen Zähler Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen. Zufrieden aber zeigte sich Trainer Rico Göde nach dieser Partie keinesfalls. Denn die 2184 Zuschauer in der Ballsport Arena sahen eine Achterbahnfahrt der HCE-Mannschaft, die nach insgesamt schwachen 45 Minuten erst in der letzten Viertelstunde emotional, kämpferisch und auch spielerisch aufdrehte und nach einem klaren Rückstand noch einen Punkt festhielt. „Die erste Halbzeit war grausam. In den ersten 45 Minuten habe ich nichts von dem gesehen, was wir im Abstiegskampf brauchen“, gab der Coach unumwunden zu.

Tatsächlich fand seine Truppe anfangs nicht wirklich Zugriff auf dieses Spiel. Schon nach zwei Minuten führte Hüttenberg mit 2:0. Zwar glichen die Hausherren später zum 3:3 (9.) und 4:4 (16.) aus, doch anschließend lief beim HCE zu wenig zusammen. Immer wieder bissen sich die Göde-Schützlinge an der gegnerischen Abwehr, vor allem aber am Hüttenberger Keeper Nikolai Weber die Zähne aus, vergaben freie Chancen. Dazu scheiterten sie gleich dreimal vom Siebenmeterpunkt – erst Nils Kretschmer, dann Julius Dierberg und Gabor Pulay. Zwölf Minuten lang erzielten die Hausherren kein Tor. Rico Göde wechselte zwar sein Personal durch, doch an der Situation änderte es nichts. So konnten sich die Gäste, die ebenfalls nicht fehlerfrei blieben, auf 8:4 (28.) absetzen. Ganze fünf Tore brachten die Göde-Männer in dieser ersten Hälfte zustande. „Wir hätten von Anfang an diese Stimmung finden müssen wie in der letzten Phase des Spiels“, gestand auch Kapitän Mario Huhnstock später.

Trotz einiger klarer Worte in der Pause setzte sich das Spiel nach dem Seitenwechsel in gleicher Manier fort. Nils Gugisch vergab den nächsten Siebenmeter (32.) und die Gäste führten wenig später mit 16:11 (45.). Beim nächsten Strafwurf kam jedoch Tim-Philip Jurgeleit an die Reihe. Und er „machte sich kleine Platte“, wie er anschließend bekannte, und verwandelte eiskalt. Wie später noch weitere drei Siebenmeter. Das wirkte fast wie ein Weckruf. Nun holten die Hausherren Tor um Tor auf. Als Roman Becvar sich in der 56. Minute vehement gegen die gegnerische Abwehr durchsetzte, war der 16:16-Ausgleich geschafft. Die Halle stand Kopf, die Zuschauer hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen. Kurz vor Ultimo setzten Jurgeleit mit einem Siebenmeter und Mario Huhnstock mit einer super Parade den Schlusspunkt. „Natürlich werden wir das Spiel noch einmal mit den Jungs besprechen und uns in Dormagen anders präsentieren“, versprach Rico Göde.

Elbflorenz-Tore: Jurgeleit 5/4, Kammlodt 4, Greß 3, Emanuel 2, Gugisch, Kretschmer, Becvar je 1, Dierberg 1/1

