HC Elbflorenz startet im DHB-Pokal in die Saison

Dresden. Bevor die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz in einer Woche mit dem Heim-Derby gegen Eisenach in die neue Punktspiel-Saison starten, steht bereits an diesem Wochenende der DHB-Pokal auf dem Programm. Seit 2015 wird die erste Runde in insgesamt 16 Vierer-Turnieren ausgetragen, bei denen sich jeweils nur der Sieger für die nächste Runde qualifiziert. Und das ist in fast allen Fällen der teilnehmende Erstligist, da Überraschungen wie im Fußball im Handball nahezu ausgeschlossen sind. Erst im kommenden Jahr wird der Modus geändert. Dann steigen die höchstklassigen Teams erst in der zweiten Runde ein, zuvor spielen die besten zwölf Zweit- und Drittligisten gegeneinander.

Göde fordert gegen Fürstenfeldbruck einen Sieg

Für die Dresdner geht es am Samstagmorgen um 6 Uhr auf die Reise ins reichlich 530 Kilometer entfernte Pforzheim nach Baden-Württemberg, wo sie zuerst auf den Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck treffen, der Gastgeber aus Pforzheim spielt gegen den starken Erstligisten Bergischer HC. Dresdens Trainer Rico Göde hat vor der weiten Fahrt an seine Schützlinge eine klare Ansage gemacht: „Wir sind gegen Fürstenfeldbruck der Favorit und das will ich auch auf der Platte sehen und keine Überraschung erleben. Die zweite Partie gegen den Bergischen HC zu erreichen, muss unser klares Ziel sein.“

Über ein Weiterkommen gegen den Top-Favoriten, der in der vergangenen Saison als Erstliga-Aufsteiger einen sensationellen siebenten Platz belegte, macht sich Göde allerdings keine Gedanken. „Der BHC hat sich jetzt nochmals verstärkt. Für uns ist es wichtig, dass es weiter vorangeht, die Vorfreude auf die neue Spielzeit zu spüren ist“, betont der 37-Jährige, der nach der kurzen und knackigen Vorbereitung jetzt in seine erste komplette Saison als Cheftrainer startet. Nach 35 Tagen intensivem Training ist er überzeugt: „Die Mannschaft ist jetzt schon weiter als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.“ Die sechs Neuzugänge seien gut integriert und er hoffe in diesem Jahr vor allem auf deutlich mehr Konstanz. Die beiden Spiele im Pokal sind eine willkommene Standortbestimmung.

Greß trifft Verwandte wieder

Co-Kapitän Sebastian Greß freut sich besonders auf die hoffentlich zwei Spiele in Pforzheim: „Einige aus meiner Familie wohnen in der Nähe und kommen extra zum Zuschauen“, verrät der 24-Jährige, der schon seit 2015 für den HCE spielt. Zum ersten Pokalgegner meint er: „Fürstenfeldbruck verfolgt uns in unserer Geschichte ein wenig. Wir haben 2016 den Zweitliga-Aufstieg auch wegen der Niederlagen gegen diesen Drittligisten verpasst“, erinnert er sich nur ungern. Einige Spieler seien noch immer im Kader. „Und sie spielen nach wie vor einen sehr kampfbetonten Handball, doch da müssen wir dagegenhalten und zeigen, dass wir eine Klasse höher sind“, stimmt er mit seinem Trainer absolut überein.

Fürstenfeldbruck war übrigens vorige Saison Gastgeber des Vierer-Turniers, bei dem der HC Elbflorenz schon in der ersten Runde gegen den Zweitliga-Konkurrenten Hüttenberg ausschied. Ähnliches soll diesmal natürlich nicht passieren.

