HC Elbflorenz startet in die Rest-Rückrunde - Nicht-Abstieg als klares Ziel

Dresden. Nach der langen Winter- und EM-Pause starten die Handballer des HC Elbflorenz am Sonntag gegen Hamm-Westfalen (17 Uhr) in die noch ausstehenden 16 Spiele der Rückrunde. Mit 14:22 Punkten rangieren die Dresdner in der Zweitliga-Tabelle auf dem 15. Platz und sind damit nach wie vor stark abstiegsgefährdet. Möglichst schnell in sicheres Fahrwasser kommen, lautet das Motto. Wie Trainer Rico Göde verriet, hat sich die Mannschaft intern für die fünf Spiele im Februar ein Punkte-Ziel gesetzt. Wird dieses erreicht, gibt´s eine Belohnung. Wie viele Zähler allerdings eingefahren werden sollen und was der „Preis“ ist, das behielt der Coach für sich.