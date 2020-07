HC Elbflorenz startet ins Training - Gugisch und Wallner schauen nur zu

Dresden. Für die Handballer des HC Elbflorenz begann an diesem Dienstag die Vorbereitung auf die neue Saison. Erstmals konnte Cheftrainer Rico Göde sein komplettes Team um sich versammeln. Zuerst mussten sich die Neuzugänge Ivar Stavast, Lukas Wucherpfennig, Torhüter Marius Noack und der vom Perspektivteam aufgerückte Leon Wallner kurz vorstellen. Insgesamt umfasst der Kader des Zweitbundesligisten damit jetzt 19 Spieler.

Bei der ersten Trainingseinheit schauten allerdings der noch angeschlagene Nils Gugisch (Knieprobleme) und Leon Wallner (Schonzeit nach einer Herzmuskelentzündung) nur zu. Weil die Saison nach derzeitigem Stand erst am 3. Oktober starten soll, bleibt auch ihnen genügend Zeit, um fit zu werden. „Wir fahren jetzt alles langsam hoch, trainieren in dieser Woche zweimal je zwei Stunden, in der kommenden Woche dann dreimal. Nach der langen Pause werden wir erstmal an den Basics arbeiten, unter anderem mit dem Lauf-ABC, um langsam die Belastungsverträglichkeit zu erhöhen“, erklärte Göde.

Kleines Fußball-Spielchen zwischendurch

Mit Lauf-, Sprung- und Bewegungsübungen wolle man vor allem auch der Verletzungsgefahr entgegenwirken. Deshalb bittet er seine Schützlinge auch erst Anfang August zu ersten medizinischen Tests, die dann auch der neue Mannschaftsarzt Tino Lorenz, der viele Jahre die Dynamo-Kicker betreute und derzeit auch in gleicher Funktion bei den DSC-Volleyballerinnen arbeitet, überwachen wird.

Natürlich soll bei den ersten Übungseinheiten auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So gab es zwischen Lauf-ABC und dem Krafttraining auch ein kleines Fußball-Spielchen, das „Alt“ gegen „Jung“ mit 2:1 gewann. „Es hat sich nichts geändert“, meinte dazu grinsend Julius Dierberg.

Auf Trainingslager wird verzichtet

Für die Neuzugänge kommt es vor allem darauf an, ihre Mitspieler kennenzulernen. Der Niederländer Ivar Stavast ist vergangene Woche nach Dresden gezogen und hat sich schon ein wenig in der Stadt umgesehen: „Es ist sehr schön hier, viel größer als Hamm, wo ich zuletzt gespielt habe“, meinte der 22-jährige Rückraumspieler, der sich in der Corona-Zeit zu Hause in Sittard bei seinen Eltern fit gehalten hat. „Ich konnte mit Freunden im Kraftraum trainieren, bin laufen gegangen und habe viel Basketball gespielt. Ich hoffe, dass wir bald zu mehr Normalität zurückkehren können“, so der 1,92 m große Aufbauspieler, dessen Freundin Larissa Nusser letztes Jahr mit der holländischen Auswahl Weltmeisterin wurde und jetzt in Kopenhagen spielt.

Nicht nur die Neuzugänge sind froh, dass es mit dem gemeinsamen Training, das inzwischen auch wieder mit Körperkontakt erlaubt ist, startet. Auch die anderen Spieler wie Kapitän Mario Huhnstock freuten sich, dass die gesamte Mannschaft erstmals gemeinsam trainieren konnte. „Im Mai war es ja nur in kleinen Gruppen möglich. In der Pause danach mussten wir uns allein fit halten. Vor allem die spezifischen Dinge fehlen noch“, weiß der Torhüter.