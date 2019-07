HC Elbflorenz startet mit Stufentest in die Vorbereitung

Dresden. Ausbelasten bis an die Grenze. Das wollte Rico Göde am Montagnachmittag von seinen Schützlingen sehen. Allerdings nicht auf dem Handballfeld, sondern auf der Tartanbahn in der DSC-Trainingshalle. Dort bat der Cheftrainer des Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz seine Jungs zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison zum Stufentest mit Laktatabnahme. In vorgegebener Geschwindigkeit mussten sechsmal 1200 Meter absolviert werden. „Wer es bis zur sechsten Stufe schafft, ist am Ende 7200 m gelaufen. Für uns ist der Eingangstest wichtig, um zu sehen, ob die Jungs im Urlaub ihre Hausaufgaben gemacht haben und wie weit sie sich quälen können“, erläutert Göde den Sinn des Tests, der in der Winterpause wiederholt wird.

In der ersten Gruppe, zu der unter anderen Sebastian Greß, Torhüter Mario Huhnstock, Nils Kretschmer, Robin Hoffmann und Julius Dierberg gehörten, liefen alle bis zur sechsten Stufe. „Das hatten wir noch nie, dass in einer Gruppe das alle hinbekommen. Es beweist, dass alle zu Hause gut gearbeitet haben“, freute sich Göde. Nils Kretschmer zum Beispiel hat für sich schon das richtige Rezept gefunden, um den inneren Schweinehund einfach zu überwinden: „Ich mache nach dem letzten Spieltag der Saison nur zwei, drei Tage Pause, dann fange ich wieder an, mich zu bewegen. Sonst fällt es dann immer schwerer“, weiß er aus Erfahrung.

Verzichten muss Rico Göde nur auf Neuzugang Max Mohs, der bei der Junioren-WM in Spanien für Deutschland spielt, und beim gestrigen Test auch auf Henning Quade, der nach einem Autounfall eine Woche zuvor noch etwas angeschlagen war. „Er fährt aber mit ins Trainingslager“, gibt Göde Entwarnung. An diesem Dienstag geht es bis Sonnabend in Bad Blankenburg weiter zur Sache. „Natürlich steht Athletik auf dem Plan, aber wir machen auch schon ganz viel mit dem Ball, werden an Abwehr und Angriff feilen, damit wir nächste Woche die Testspiele schon gut nutzen können, verschiedene Taktiken und Formationen auszuprobieren“, erläutert der Trainer, der die Mannschaft am Ende des Camps auch Kapitän und Co-Kapitän wählen lässt.

Auf große teambildende Maßnahmen verzichten die Trainer diesmal. „Solche Mutproben wie im vergangenen Jahr sind nicht im Plan, dafür fehlt auch die Zeit, aber zum Grillen kommen wir bestimmt“, meint Rico Göde, der mit seiner Mannschaft bereits am 17./18. August in der ersten Runde des DHB-Pokals in die neue Spielzeit startet. Die nächsten Testspiele des HC Elbflorenz: 24. Juli: gegen den Dessau-Roßlauer HV in Wilsdruff (19 Uhr) 26. Juli: gegen den EHV Aue in Aue-Bad Schlema (19 Uhr) 27. Juli: gegen den SC DHfK Leipzig in der Ballsport-Arena Dresden (19 Uhr)

