HC Elbflorenz-Trainer Göde will in Doppelfunktion Klassenerhalt und Aufstieg

Dresden. Viel Schlaf bekommt Rico Göde derzeit nicht. Der 37-Jährige hat schließlich seit einigen Wochen eine Doppelbelastung zu meistern – Cheftrainer der Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz und auch noch Chefcoach der zweiten HCE-Mannschaft, die als Perspektivteam die Saison in der viertklassigen Mitteldeutschen Oberliga gerade als Meister beendete und jetzt um den Aufstieg in die 3. Liga spielt. Als der Dresdner Mitte April die Nachfolge des beurlaubten Christian Pöhler antrat, betonte er: „Ich werde das Perspektivteam nicht im Stich lassen, sondern diese Aufgabe zu Ende führen.“

Dieses Wochenende bedeutet das für den ehemaligen Profi, zwei wichtige Spiele binnen weniger als 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten möglichst erfolgreich zu meistern. Am Sonnabend (19.30 Uhr) ist er mit dem Zweitliga-Team im Abstiegsduell beim TSV Bayer Dormagen gefragt, am Sonntag (16 Uhr) steht für die zweite HCE-Vertretung das erste Aufstiegsrelegationsspiel beim TuS Vinnhorst in Hannover an. Göde betont, dass er mit seinen Kollegen Kay Blasczyk und Jens Pardun bei beiden Aufgaben große Unterstützung erfährt. So teilt man sich ins Training rein, wenn es sich überschneidet. Doch am Ende hat Göde den Hut auf. „Das Wichtigste ist jetzt, den Klassenverbleib der ersten Mannschaft zu sichern“, setzt der Zwei-Meter-Mann Prioritäten, zumal davon am Ende auch der Aufstieg der „Zweiten“ abhängt. Nur wenn die Profis im Bundesliga-Unterhaus bleiben, darf die 2. Mannschaft hoch.

„Sie spielen einen schnellen Handball“

Göde gibt zu, dass er an eine solche Konstellation vor der Saison nicht gedacht habe. „Ich hätte nie geglaubt, dass wir mit dem Perspektivteam schon so konstant spielen und Meister werden. Da bin ich schon stolz auf die Jungs“, gibt er zu. Doch seine Schützlinge belehrten ihn eines Besseren, gewannen 22 der 26 Partien, kassierten nur drei Niederlagen und erzielten ein Remis. „Natürlich wollen wir jetzt die Chance beim Schopf packen. Schließlich ist der Sprung unserer Anschlusskader dann von der dritten Liga ins Bundesliga-Team nicht so groß wie aus der vierten Spielklasse nach oben“, erläutert Göde, der aber darauf hinweist: „Wir müssen es über die Relegation sportlich erstmal schaffen.“

Vinnhorst sei auf jeden Fall eine harte Nuss, die es in Hin- und Rückspiel zu knacken gelte. „Sie haben einige sehr gute und erfahrene Leute, spielen einen schnellen Handball“, so der HCE-Coach. Sollte es seine Truppe nicht im ersten Anlauf schaffen, gibt es allerdings bei einem Dreier-Turnier, bei dem die zwei besten Teams aufsteigen, noch eine weitere Chance.

„Den fehlenden Schlaf kann ich nach der Saison ja nachholen“

Zu den Leistungsträgern des Perspektivteams gehört der mehrfache Jugend-Nationalspieler Oskar Emanuel, der zugleich schon zahlreiche Einsätze in der Bundesliga erhielt. Für die 2. Mannschaft erzielte er in 25 Partien 115 Tore, beim Zweitliga-Team gehörte er in 27 Spielen zum Kader, warf 35 Tore. „Wir haben uns an diesem Wochenende entschieden, dass sich Oskar ganz auf die Relegation konzentriert. Die Belastung für ihn war in dieser Saison schon sehr groß, deshalb lassen wir ihn in Dormagen nicht auflaufen“, erklärt Göde die Entscheidung, die gemeinsam mit dem Youngster getroffen wurde.

Für Dormagen hat der Trainer auch so ein starkes Aufgebot an Bord – es fehlen nur die verletzten Michal Kasal und Robin Hoffmann. Bereits an diesem Freitag reist die HCE-Mannschaft nach Neuss, wo sie übernachtet. Unmittelbar nach der Begegnung gegen Dormagen düst Göde dann noch nach Hannover: „Den fehlenden Schlaf kann ich nach der Saison ja nachholen.“

