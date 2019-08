HC Elbflorenz trifft am Sonntag auf den Bergischen HC

Pforzheim. Die Zweitliga-Handballer vom HC Elbflorenz haben am Sonnabend ihre Pflichtaufgabe im DHB-Pokal erfüllt und beim Viererturnier in Pforzheim die TuS Fürstenfeldbruck mit 31:28 (17:12) besiegt. Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Rico Göde für das Finalspiel am Sonntag. Dann ist wie erwartet der Erstligist Bergischer HC der Gegner, der gegen die Dresdner als haushoher Favorit ins Rennen um den Einzug in die nächste Runde geht. Die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen setzte sich am Sonnabend gegen Gastgeber TGS Pforzheim mit 35:23 klar durch. Dabei legte der BHC erst in der zweiten Halbzeit richtig los, denn zur Pause stand es nur 17:14 für den Bundesligisten.