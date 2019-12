HC Elbflorenz überrascht beim heimstarken ThSV Eisenach

Mit dem sechsten Saisonsieg klettern die Schützlinge von Trainer Rico Göde zum Start der Rückrunde in der Zweitliga-Tabelle vom 16. auf den 15. Platz und können jetzt in der Winterpause neue Kraft für die zweite Hälfte der Saison tanken. Der Coach gewährt seinen Jungs bis zum 5. Januar frei, am 6. Januar bittet er wieder ins Training. Dann geht es vom 12. bis 15. Januar ins Trainingslager nach Bad Blankenburg, wo auch einige Testspiele auf dem Plan stehen. Nach der EM-Pause starten die die Elbestädter dann am 2. Februar mit einem Heimspiel gegen Hamm-Westfalen ins neue Jahr.