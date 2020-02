HC Elbflorenz und Lübeck-Schwartau im Duell gegen den Abstieg

Dresden. Für Henning Quade ist dieses Heimspiel schon ein besonderes. Der Kreisläufer empfängt mit seinem Team des HC Elbflorenz an diesem Sonntag (17 Uhr) in der 2. Bundesliga seinen alten Verein VfL Lübeck-Schwartau. Immerhin drei Jahre spielte der 31-Jährige für die Nordlichter, bevor er 2015 nach Dresden kam und seither zu den Gesichtern gehört, die den aufstrebenden Dresdner Klub seither prägen.

„Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir anfangs vor 60 Zuschauern in der Energieverbund-Arena gespielt haben. Wenn man die Entwicklung bis heute sieht, wo über 2000 Zuschauer in der Arena uns unterstützen, ist das schon Wahnsinn und ich freue mich, ein Teil dieses Projektes zu sein“, betont der Wahl-Dresdner, der sich mit seiner Frau Bonnie und dem neunmonatigen Söhnchen Titus in Dresden wohlfühlt, nicht ohne Stolz. Zu ein, zwei Kumpels von Schwartau habe er noch Kontakt, da würden vor dem Spiel am Sonntag auch ein paar Nachrichten hin- und herfliegen, wie er verrät. Kein Geheimnis ist, dass er mit seinen HCE-Mitspielern das wichtige Duell gegen den punktgleichen Tabellennachbarn gewinnen will. Das Hinspiel hatten die Sachsen bereits knapp mit 24:23 für sich entschieden. „Natürlich will ich auch diesmal als Sieger von der Platte gehen. Dafür müssen wir eine aggressive Abwehr stellen, unser gutes Tempospiel wieder besser laufen lassen und mit viel Herz im Spiel versuchen, den Funken auf die Zuschauer überspringen zu lassen“, lautet sein Rezept.