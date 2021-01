HC Elbflorenz' Vanco nach tschechischer WM-Absage in Isolation

Dresden. Bittere Pille für Marek Vanco und seine tschechische Nationalmannschaft. Einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft in Ägypten musste das Team aus dem Nachbarland seine Teilnahme an der WM absagen, nachdem sich im Team 17 Spieler und Trainer mit Corona infiziert hatten. Darunter befindet sich auch der Linksaußen vom Zweitligisten HC Elbflorenz. „Wir sehen uns nicht in der Lage, nach Ägypten zu reisen“, hieß es in einer Erklärung des tschechischen Verbandes. So befinden sich auch Cheftrainer Jan Filip und Daniel Kubes unter den Erkrankten. Die Infektion hatte sich im Trainingslager der Nationalmannschaft in den Tagen vor der WM rasant ausgebreitet. Anzeige

Wie HCE-Cheftrainer Rico Göde am Mittwoch berichtete, hat sich Marek Vanco jetzt in seiner Dresdner Wohnung in zehntägige Quarantäne begeben. „Natürlich ist es für ihn bitter, er hatte sich sehr auf die WM gefreut. Zum Glück hat er keine schlimmen Symptome und ich hoffe, das bleibt auch so.“ Wenn die Gesundheit mitspielt, hätte Göde den 31-Jährigen dann auf jeden Fall früher wieder im Training als erwartet. „Bei einer WM-Teilnahme wäre er bis Monatsende weggewesen, hätte dann auch ein paar Tage frei bekommen. So aber kann er sicherlich nach der Quarantäne und entsprechenden Tests wieder ins Training einsteigen“, so Göde, der mit allen anderen schon wieder fleißig trainiert.