HC Elbflorenz verliert Kellerduell in Konstanz

Dresden. In dieser Saison sollte alles besser werden. Doch jetzt stecken die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz wieder mitten im Abstiegskampf. So verloren die Schützlinge von Rico Göde auch das Kellerduell bei Aufsteiger HSG Konstanz mit 24:29 (12:14) und rutschen nach der vierten Niederlage in Serie auf den 16. Tabellenplatz. Damit steht der Zweitligist zum Abschluss der Hinrunde etwa in der gleichen Position wie vor einem Jahr, als man nach 18 Spieltagen 12:24 Punkte vorweisen konnte. Derzeit haben die Elbestädter mit fünf Siegen, zwei Remis und zehn Niederlagen ebenso zwölf Zähler auf der Habenseite. Sollte am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Derby in Eisenach eine weitere Pleite dazukommen, wäre nach 18 Spieltagen der gleiche Stand erreicht wie 2018.

Rico Göde zeigte sich enttäuscht, aber auch ein wenig ratlos: „Wir haben an die 20 Dinger verballert und in der zweiten Halbzeit in der Abwehr zu viele Zweikämpfe verloren, die wir nicht verlieren dürfen“, stellte er ernüchtert fest. Das Szenario entwickelte sich ähnlich wie in den vorangegangenen Partien. Bei einem bissigen und kampfentschlossenen Gegner hielten die Dresdner das Geschehen in der ersten Halbzeit noch weitgehend offen, allerdings leisteten sich die Dresdner zahlreiche technische Fehler und auch Kapitän Mario Huhnstock bekam nicht den „Zugriff auf das Spiel“ (O-Ton Göde später), wie es nötig gewesen wäre. Im Wesentlichen diktierte Konstanz das Geschehen auf der Platte, aber zumindest der Zwei-Tore-Rückstand hielt sich noch in Grenzen.

Doch erneut kamen die Gäste nicht gut aus der Kabine, der Vorsprung des Gegners wuchs auf vier Tore. Auch wenn Tom Göres, der Ende der ersten Hälfte für Huhnstock kam, einige gute Paraden zeigte, gab Elbflorenz das Spiel auch diesmal wieder aus der Hand. Rico Göde musste eingestehen: „In der zweiten Halbzeit haben wir einfach versagt.“ Sowohl defensiv, als auch in der Offensive zeigten die Sachsen eklatante Schwächen und hatten nichts zum Zusetzen. Damit wird auch die Pause unterm Tannenbaum für die Spieler kürzer als erhofft, denn der Coach bittet bereits zeitig am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zum Training in die Ballsporthalle.

Elbflorenz-Tore: Pechstein 6/2, Greß 4, Pulay, Dumcius je 3, Dierberg 2/1, Buschmann, Jungemann, Hoffmann, Vanco, Quade, Kasal je 1.