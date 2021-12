HC Elbflorenz verpasst Überraschung in Gummersbach hauchdünn

Dresden. Lange Zeit haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz an der großen Überraschung gerochen. Am Ende aber wurde daraus nichts, mussten sich die Schützlinge von Rico Göde beim Tabellenführer VfL Gummersbach hauchdünn mit 29:30 (15:12) geschlagen geben. „Das ist schon bitter, aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein paar freie Chancen zu viel liegengelassen. Da entscheiden dann Kleinigkeiten. Es ist schade, aber so viel Leidenschaft und Spannung macht unsere Sportart auch aus“, so das Fazit von Rico Göde. Anzeige

Gummersbach holt wieder auf

In der ersten Halbzeit war es lange ein enges Spiel. Dabei setzten die Gäste aus Dresden ihre taktische Marschroute gut um und konnten sich nach dem 9:8 (21.) durch Sebastian Greß binnen sieben Minuten einen 14:9-Vorsprung erarbeiten. Mit einem Drei-Tore-Polster ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gäste nahtlos an diese Leistung an. Mit einem starke Mario Huhnstock im Tor (zehn Paraden insgesamt) und angeführt von Sebastian Greß setzten sich die Elbestädter auf 18:13 und 19:15 (38.) ab.

Aber nun zeigte der Spitzenreiter ein anderes Gesicht. Im Tor mit einem glänzend aufgelegten Tibor Ivanisevic (13 Paraden) holte Gummersbach mit Unterstützung der 1480 Zuschauer Tor um Tor auf. Mit einem 5:0-Lauf drehten die Hausherren das Spiel und machten aus einem 17:20-Rückstand (39.) einen 22:20-Vorsprung (47.). Zwar versuchten die Göde-Männer in der Schlussphase noch einmal alles, allein René Zobel traf viermal, aber am Ende rettete der Favorit die beiden Punkte.

„Diese Vertragsverlängerung ist auch ein starkes Zeichen“

Noch vor der Partie hatte der HCE eine wichtige Personalentscheidung verkündet. So verlängerte Rückraumspieler Sebastian Greß, der in Gummersbach einmal mehr der auffälligste Dresdner Akteur war, seinen bis 2022 noch laufenden Vertrag vorzeitig um vier Jahre bis 2026. Rico Göde freut sich: „Basti hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist mittlerweile einer der besten Spieler in der Liga. Er ist unser Motor auf der Platte, eine wichtige Stütze abseits vom Feld, aber auch in dem, was unsere Sportart ausmacht, wie Einstellung und Emotionen, ist er ein Vorbild. So einen Spieler langfristig an sich zu binden, zeigt auch, dass wir im gesamten Verein und Umfeld in der letzten Zeit gute Arbeit gemacht haben.“

Der 26-Jährige spielt seit 2015 für die Dresdner, zunächst noch mit einem Zweitspielrecht vom SC DHfK Leipzig. Ab 2016 gehört er fest zum HCE. Der gebürtige Würzburger, der in Großenhain das Handball-ABC lernte, bestreitet damit schon seine siebente Saison bei Elbflorenz und ist seit 2019 auch Vize-Kapitän. „Er ist ein absoluter Leistungsträger. Diese Vertragsverlängerung ist auch ein starkes Zeichen für unsere Sponsoren, Fans und das gesamte Umfeld“, betonte Manager Karsten Wöhler. „Ich bin stolz auf die Dinge, die wir schon erreicht haben und bin gespannt, was wir noch alles gemeinsam erreichen können. Daher freue ich mich, weiterhin Teil dieser Entwicklung zu sein und diese in den nächsten Jahren aktiv mitzugestalten“, so Greß selbst.