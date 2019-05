HC Elbflorenz verpflichtet litauischen Nationalspieler

Dresden. Noch stecken die Handballer des HC Elbflorenz mitten im Abstiegskampf, doch am Mittwoch teilte der Zweitligist bereits eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison mit. So verpflichten die Dresdner den 36-maligen litauischen Nationalspieler Mindaugas Dumcius. Wie schon die beiden ersten Neuzugänge Philip Jungemann und Marek Vanko, die im Sommer aus Dessau wechseln, kommt auch der 23-jährige Linkshänder von einem ostdeutschen Rivalen.

Der aus Klaipeda stammende 1,91 m große Rückraumspieler steht die zweite Spielzeit beim EHV Aue unter Vertrag. Erst kürzlich traf er beim Derby in der Dresdner Ballsportarena auf seinen künftigen Verein, konnte sich dabei allerdings nur mit einem Treffer in die Torschützenliste eintragen. „Mindaugas Dumcius ist ein junger spielstarker Spieler, der im rechten Rückraum sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zuverlässig einsetzbar ist. Wir sehen noch viel Entwicklungspotenzial in ihm und freuen uns, dass er sich für den HC Elbflorenz entschieden hat“, erklärt HCE-Manager Karsten Wöhler nach der Unterzeichnung des Vertrages, der bis 2021 läuft.