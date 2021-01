HC Elbflorenz verpflichtet österreichischen Nationalspieler

Dresden. Die Kaderplanungen beim Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz schreiten weiter voran. Jetzt verkündete der Verein die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. So verstärken sich die Dresdner mit dem österreichischen Nationalspieler Christoph Neuhold. Der 26-Jährige wechselt dann vom Erstligisten HSC Coburg an die Elbe und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Derzeit spielt der 1,93 Meter große Rückraumlinke mit der Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Ägypten.

Spielerisch stark

Neuhold begann bereits als Fünfjähriger beim einheimischen ATV Trofaiach (Obersteiermark) mit dem Handballsport. Mit seinem Heimatverein spielte er später einige Jahre in der zweithöchsten österreichischen Liga und wechselte 2013 zum Erstligisten UHK Krems. Dort erzielte er in den folgenden drei Spielzeiten insgesamt 294 Tore und spielte sich so schnell in den Fokus der Nationalmannschaft, bei der er im November 2015 sein Debüt gab und 2018 auch an der EM teilnahm. Im Sommer 2016 wechselte der Torjäger zum deutschen Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen und zwei Jahre später zum Liga-Konkurrenten Coburg, mit dem er 2020 ins Bundesliga-Oberhaus aufstieg.