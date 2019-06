HC Elbflorenz vor hohen Hürden im DHB-Pokal

Dresden. Mit dem Glück waren die Handballer des HC Elbflorenz auch diesmal nicht im Bunde. Die Auslosung der ersten Runde des DHB-Pokals in Düsseldorf beschert dem Zweitligisten erneut eine weite Reise. Zum Auftakt eines von 16 Vierer-Turnieren treffen die Dresdner auf die TuS Fürstenfeldbruck. In der anderen Begegnung des Turniers stehen sich Erstligist Bergischer HC und Drittligist TGS Pforzheim gegenüber. Das Erstzugriffsrecht auf die Ausrichtung haben die klassentiefsten Vereine, also die beiden Drittligisten. Da Pforzheim in der zuerst ausgelosten Partie steht, haben sie das Vorzugsrecht. Sollten sie die Ausrichtung ablehnen, käme zuerst Fürstenfeldbruck, erst danach Elbflorenz als Ausrichter in Frage.

„Außer Spesen nichts gewesen“

Da sich in diesen Vierer-Turnieren fast immer der Erstligist durchsetzt, heißt es am Ende für die anreisenden Teams: „Außer Spesen nichts gewesen“. Einen Sieg gegen Fürstenfeldbruck, der zuletzt Platz acht in der 3. Liga Süd belegte, vorausgesetzt, müssten die Elbestädter im zweiten Spiel gegen den Bergischen HC ran. „Der BHC hat eine überragende Saison mit einem starken siebenten Platz gespielt. Das ist natürlich eine schöne Herausforderung“, meint Rico Göde, der aber weiß, dass sein Team dabei als krasser Außenseiter antritt. „Es wäre schön gewesen, könnten wir das Turnier ausrichten. So aber steht uns wie schon in den vergangenen beiden Jahren eine lange Reise bevor“, hält sich beim HCE-Coach die Begeisterung über das Los in Grenzen. Schon im vergangenen Jahr musste Dresden nach Fürstenfeldbruck und im Jahr davor führte der Weg nach Köndringen in die Nähe von Freiburg. Göde warnt aber auch den Erstrundengegner zu unterschätzen: „Das ist eine gefährliche Truppe“, weiß er. Wo das Turnier letztendlich ausgetragen wird, soll spätestens in einer Woche klar sein. Im kommenden Jahr soll der Modus reformiert werden, eine endgültige Entscheidung darüber steht jedoch noch aus.

Inzwischen gab der Verband auch die Staffeleinteilung der 3. Liga bekannt. Das Perspektivteam des HC Elbflorenz wurde demnach der „Mitte“-Gruppe zugeteilt. Und die hat es durchaus in sich. So treffen die Dresdner Jungspunde im Feld der 15 Konkurrenten unter anderen auf Zweitliga-Absteiger TV Großwallstadt, auf die SG Nußloch, die HSG Rodgau Nieder-Roden oder Eintracht Baunatal und Leutershausen. Leider wird es nur ein einziges Ost-Derby geben, denn nur noch die zweite Vertretung von Bundesligist SC DHfK Leipzig gehört zu dieser Staffel. Dagegen wurden Dessau, die Reserve des SC Magdeburg und Anhalt Bernburg in die Nord-Ost-Staffel beordert. Rico Göde, der natürlich auch weiterhin ein Auge auf das Perspektivteam hat, gibt zu: „Das wird mit diesen ganzen Truppen aus Hessen und Randbayern ein extremer Reiseaufwand. Dazu gibt es viele gut eingespielte Teams. Aber der Nord-Osten wäre vom Niveau her wohl noch einen Tick schärfer. Auf jeden Fall wird es für unsere Jungs eine harte Saison. Schade nur, dass wir gleich das erste Heimspiel am 31. August gegen Leipzig bestreiten.“

