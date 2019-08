HC Elbflorenz vor schwerem Gang nach Hamm

Dresden. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit dem Derby-Sieg gegen Eisenach in heimischer Arena geht es für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz an diesem Sonnabend gleich zu einem designierten Aufstiegskandidaten. Die Dresdner müssen beim ASV Hamm-Westfalen antreten. Und der ASV sorgte schon bei seinen ersten Auftritten für Furore. So setzten sich die Schützlinge von Trainer Kay Rothenpieler gegen Erstliga-Absteiger Bietigheim deutlich mit 27:18 durch. Schon eine Woche zuvor hatte man zudem im Pokal den Erstligisten GWD Minden mit 31:21 aus der Halle geschossen.

Nicht nur deshalb ist HCE-Trainer Rico Göde sicher: „Sie gehören auf jeden Fall zu den Aufstiegskandidaten.“ Hamm gehört mit einem eingespielten qualitativ stark besetzten Kader zu den absoluten Spitzenteams der Liga. Und der ASV ist vor allem zu Hause eine Macht, was 29:9 Punkte in der vergangenen Spielzeit deutlich machen. Kay Rothenpieler zeigt sich entsprechend selbstbewusst: „Wir haben uns in der zurückliegenden Woche auf das anstehende Match intensiv vorbereitet. Natürlich erwartet uns ein richtig unbequemer Gegner, doch wenn wir an unsere jüngsten Leistungen anknüpfen können, dann bleiben die Punkte auch in Hamm“, betonte er.

Doch auch die Dresdner haben gegen Eisenach viel Selbstvertrauen getankt, wissen aber auch, dass es noch Schwachstellen gibt, an denen sie in dieser Woche weiter gearbeitet haben. So weiß Nils Gugisch: „Den Schwung vom Spiel gegen Eisenach wollen wir mitnehmen, müssen aber noch eine Schippe drauflegen. Und auch Neuzugang Marek Vanco ist sicher: „Um in Hamm etwas mitzunehmen, müssen wir sehr, sehr gute Einzelleistungen bringen.“

