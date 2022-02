HC Elbflorenz will an TUSEM Essen vorbeiziehen

Dresden. Mit dem knappen Heimsieg gegen Großwallstadt ist den Handballern des HC Elbflorenz ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Auch wenn längst nicht alles rund lief, hofft Trainer Rico Göde darauf, dass seine Jungs mit den beiden Punkten Selbstvertrauen tanken konnten und damit etwas mehr Ruhe einkehrt. Doch Zeit zum Verschnaufen haben die Dresdner nicht, denn schon am Dienstagmittag saß die Mannschaft wieder im Bus in Richtung Ruhrpott. Denn in der englischen Woche folgt an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) die nächste Partie bei TuSEM Essen.

