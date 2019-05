HC Elbflorenz will doppelt zuschlagen

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz wollen an diesem Sonntag gleich doppelt feiern. Bereits um 13.30 Uhr empfängt das Perspektivteam TuS Vinnhorst zum Rückspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Das erste Match hatten die Dresdner mit 28:26 gewonnen. Entscheiden sie auch den Rückkampf für sich, ist der sportliche Aufstieg perfekt. Um aber kommende Saison tatsächlich in der dritthöchsten Spielklasse antreten zu können, muss die erste Mannschaft den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga schaffen.