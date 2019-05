HC Elbflorenz will Klassenerhalt in eigener Halle perfekt machen

„Natürlich wollen wir ihnen einen schönen Abschluss bereiten, aber sie müssen dabei auch selbst einiges investieren, damit wir das schaffen“, meint Rico Göde, der sich mit den möglichen Konstellationen im Abstiegskampf nicht beschäftigt hat. „Wir wollen als Sieger von der Platte gehen, dann sind wir durch und müssen auf niemanden sonst schauen“, betont der Coach. Auch während des Spiels will er sich nur auf seine Mannschaft konzentrieren und nicht zwischendurch wissen, wie es in anderen Hallen aussieht. Vor allem die Partie in Rimpar, wo Wilhelmshaven antritt, ist für die Elbestädter spannend. Die Nordlichter rangiert mit drei Punkten Rückstand auf den HCE auf dem ersten Abstiegsplatz. Dazwischen liegt punktgleich mit den Dresdner noch Emsdetten.

Dresden. So viel steht fest: Das letzte Heimspiel der Saison wird für die Handballer des HC Elbflorenz sehr emotional. Wenn das Team von Trainer Rico Göde an diesem Sonnabend um 18 Uhr in der Ballsport-Arena den VfL Lübeck-Schwartau empfängt, könnte der Dresdner Zweitligist mit einem Sieg den Klassenverbleib feiern. Zugleich wird es für einige Akteure der letzte Auftritt vor den heimischen Fans sein. Mit Roman Becvar (nach Lübbecke), Adrian Kammlodt, Gabriel de Santis (beide nach Aue), Norman Flödl (zu Drittligist VfL Potsdam) und Hendrik Halfmann verabschieden sich fünf Spieler aus den Reihen des HCE.

Die Dresdner wollen Rechenspiele vermeiden

„Wir wollen den Matchball versenken“

Dresdens Linksaußen Julius Dierberg powert vor der Partie: „Wir wollen den Matchball, den wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, versenken. Wir wollen uns bei den Fans mit einem Happy-End bedanken, dass sie uns in guten und in schlechten Zeiten immer angefeuert haben und hinter uns standen. Aber auch für uns als Mannschaft wünsche ich mir ein gutes Ende für diese Saison, denn in dieser Konstellation spielen wir das letzte Mal zusammen.“ Rico Göde hat außer dem verletzten Michal Kasal alle Mann an Deck, auch Henning Quade, der in dieser Woche Vater eines kleinen Sohnes wurde, ist am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen.