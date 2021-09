HC Elbflorenz zeigt richtige Reaktion: Auswärtssieg beim TV Großwallstadt

In der ersten Halbzeit hatte bei den Dresdnern vor allem im Angriff noch die Säge geklemmt. So gerieten sie schnell mit 2:5 (11.) in Rückstand. Immer wieder ließen sie Chancen liegen und konnten zweimal selbst ein doppeltes Überzahlspiel nicht nutzen. So ging es mit einem Rückstand in die Pause. Danach schien es zunächst so weiterzugehen, denn Großwallstadt enteilte auf 15:10 (35.). Dann aber sorgten Huhnstock mit mehreren Paraden hintereinander für das Signal zur Aufholjagd. Und Spielmacher Sebastian Greß war von den Gastgebern gar nicht mehr zu bremsen. So wurde aus dem Fünf-Tore-Rückstand mit einem 6:0-Lauf ein 16:15-Vorsprung. Zwar kam der TV noch einmal auf 19:19 (53.) heran, aber am Ende ließen sich die Göde-Männer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.