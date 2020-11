HC Elbflorenz zu Gast in Fürstenfeldbruck

Dresden. Nach der Länderspielpause geht es für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz an diesem Sonnabend (19.30 Uhr) bei Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck weiter. Die Bayern konnten bislang in fünf Spielen noch keinen Sieg landen und deshalb leuchtet bei ihnen der zeit die Rote Laterne. Dagegen konnten die Dresdner in vier Spielen schon zweimal gewinnen und ein Unentschieden erreichen. Anzeige

Auf den ersten Blick scheint der Tabellenachte als klarer Favorit in diese Partie zu gehen, doch HCE-Trainer Rico Göde warnt vor einer Unterschätzung des Konkurrenten, der daheim endlich die ersten Punkte sammeln will: „In den letzten Spielen haben sie deutliche Fortschritte gezeigt. Zudem sind sie ein unbequemer Gegner, spielen eine sehr offensive Abwehr. Da braucht man schnelle Beine und man muss dahin gehen, wo es weh tut. Sie sind zudem sehr eingespielt und verfügen über ein gutes Wurfrepertoire. Vor allem verbreiten sie mit ihrer offensiven Abwehr viel Hektik, davon dürfen wir uns keinesfalls anstecken lassen“, so Göde.