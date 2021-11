HC Elbflorenz zum Auswärtsspiel bei der Wundertüte

Dresden. Nach dem Remis bei den Eulen Ludwigshafen geht es für die Zweitliga-Handballer vom HC Elbflorenz schon an diesem Mittwoch mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter. Das Team von Trainer Rico Göde gastiert beim VfL Lübeck-Schwartau. Anzeige

"Freue mich auf die Partie"

Um die Reisestrapazen diesmal etwas zu minimieren, treten die Elbestädter die Reise diesmal schon am Dienstag an. „Wir werden in der Sportschule Güstrow übernachten, uns dort dann am nächsten Vormittag noch etwas bewegen und dann Richtung Lübeck fahren“, erläutert Göde die Planung. Diesmal hofft der Coach darauf, dass sich sein Team in der Endkampfgestaltung cleverer anstellt als in Ludwigshafen, als man in letzter Sekunde den möglichen Sieg noch aus der Hand gab, und dass sich seine Jungs für ihre Arbeit belohnen.

Dabei erinnert sich Rico Göde gern an den Auftritt im letzten Jahr, als sein Team die Gastgeber beim 32:18-Sieg regelrecht demontierte. „Das war wohl überhaupt die höchste Heim-Niederlage, die die ansonsten heimstarke Lübecker Mannschaft je kassierte“, berichtet Göde, der den Gegner in diesem Jahr nicht so recht einschätzen kann. „Das ist ein bisschen wie eine Wundertüte“, befindet der 39-Jährige. Tatsächlich ging es bei den Nordlichtern bislang auch ein wenig auf und ab. Zuletzt kassierte die Schützlinge von Trainer Piotr Przybecki eine Niederlage in Hüttenberg und rangiert mit 8:10 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Damit hat Schwartau nur einen Zähler mehr als die Dresdner, die Rang 15 (7:11) belegen, auf dem Konto.