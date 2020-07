HC Leipzig: Adrenalinschub im wilden Wasser in Markkleeberg

Leipzig. Es passte alles – die hellblauen Trikots im Einklang mit blauem Himmel und Sonne satt, als das HCL-Team bestens gelaunt im Kanupark Markkleeberg ankam. Abwechslung hieß das Motto am späten Donnerstagnachmittag in der Saisonvorbereitung des Zweitligisten.

„Das war bisher in Ordnung. Wir haben viel im athletischen Bereich getan, aber auch mannschaftstaktisch gut gearbeitet und sind oft gelaufen“, fasste die alte und neue Kapitänin Jacqueline Hummel (28) das kontinuierliche Aufbauprogramm zusammen. Der Teamgeist spielt mit, dennoch sei eine solche Aktion wie die Wassersport-Einheit geeignet, sich mal von einer anderen Seite kennenzulernen.

„Das Rafting hat uns sehr viel Spaß gemacht“

Im Kanupark, der die Handballerinnen bei ihrem spritzigen Adrenalinausflug unterstützte, herrschte reges Treiben. Bevor die HCL-Mädels in die Raftingboote stiegen, drehte schon seit morgens der Kika das Pappbootrennen der Twin-Teams-Challenge. Derweil hieß es für die Kanuslalom-Nachwuchs-Asse um LKC-Chef Frithjof Bergner und Eric Mendel sich auf der Heimstrecke für den kommenden Meisterschaftskampf vorzubereiten. Auch die Handballerinnen hoffen, dass es wie geplant am 6. September mit dem Saisonstart gegen Zwickau in der Brüderhalle klappt. Bis dahin heißt es weiter ranklotzen. Chefcoach Fabian Kunze und Co-Trainer Steffen Obst nutzen den vorhandenen Spielraum konsequent aus.