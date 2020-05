HC Leipzig-Aktion beendet, SC DHfK hofft auf 5000 weitere Helden-Tickets

Noch sind hochwertige Preise zu erwerben: ein signierter Ball von Michael Ballacks Abschiedsspiel, signierte Werferschuhe von David Storl, signiertes RB-Trikot von Dayot Upamecano. Auch ein Grillabend mit den Handballern, eine Teilnahme am Teamtraining oder ein gemeinsames Freundschaftsspiel sind noch in der Verlosung. Übrigens versuchen die DHfK-Handballer diese Woche wieder in kleinen Gruppen ins Teamtraining einzusteigen – ohne Marko Mamic und Patrick Wiesmach, die sich in ihrer Heimat befinden. Erstmals soll der Ball wieder in die Hand genommen werden. Details werden noch geklärt.