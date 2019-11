HC Leipzig holt erste Auswärtspunkte

Waiblingen. Im dritten Anlauf klappt es endlich. Durch einen Last-Minute-Treffer in einem starken und nervenaufreibenden 27:26 der Damen des HCL am Samstagabend gegen den VfL Waiblingen sicherten sich die Leipzigerinnen die ersten zwei Auswärtspunkte der laufenden Spielzeit und können nun selbstbewusst ins Derby in Großröhrsdorf gegen den HC Rödertal am Buß- und Bettag gehen.