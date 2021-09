HC Leipzig peilt Rückkehr in erste Liga für 2024/25 an

Leipzig. Handball hat Tradition an der Pleiße. Der HC Leipzig galt jahrelang als das Flaggschiff im deutschen Frauenhandball und Titelgarant in verschiedenen Wettbewerben. Das Ende der HCL-Ära ging in die Annalen ein. Dem Beben von 2017 – Verschuldung von über einer Million Euro, Lizenzverweigerung und Insolvenz – folgte der Zwangsabstieg in Liga drei. Der ist längst in den Hintergrund gerückt.

Vor vier Jahren wagte der Club einen Neuanfang, getreu dem Motto „We come to stay“. 2019 gelang der Aufstieg in Liga zwei. Das Team erkämpfte sich in der vergangenen Spielzeit Rang sieben, erreichte damit das gesteckte Saisonziel. Damit soll noch lange nicht Schluss sein. Der Verein will mehr. „Wir arbeiten an professionellen Strukturen“, erklärt Präsident Torsten Brunnquell. In der Mache ist ein Drei-Jahres-Plan mit einem klaren Ziel: 2024/25 will der Club wieder in der ersten Liga mitmischen.