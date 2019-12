HC Leipzig schafft Anschluss ans Mittelfeld

Melsungen/Leipzig. Die Spielerinnen des Zweitliga-Neulings feierten in Melsungen euphorisch ihren 27:23 (13:12)-Auswärtserfolg gegen die SG Kirchhof. Mit den Punkten neun und zehn im zwölften Saisonspiel haben die Leipzigerinnen den Anschluss ans Mittelfeld geschafft und den abstiegsgefährdeten Gegner auf Distanz gehalten.

Im ersten Durchgang führten meist die Sächsinnen, doch Kirchhof schaffte den Anschluss. Die zweite Halbzeit des letzten HCL-Spiels in diesem Kalenderjahr war an Spannung kaum zu überbieten. Beide Mannschaften duellierten sich lange Zeit auf Augenhöhe. Die Emotionen kochten hoch, beide Trainer kassierten in der 52. Minute beim Stand von 21:21 die Gelbe Karte. Doch nun nahte die Entscheidung zugunsten des HCL, der durch Laura Majer und Emily Theilig auf 24:21 davonzog.