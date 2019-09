HC Leipzig startet gegen TVB Wuppertal in die Zweitliga-Saison

Leipzig. Es grünt die Hoffnung, Rot hat Signalwirkung und der HC Leipzig wird seinen Fans am Sonntag garantiert eine blaue Stunde am Nachmittag bescheren: Traditionell spielen die jungen Damen ja in Blau-Gelb. Doch zum Start in die Zweitliga-Mission kommen die blauen Trikots der Unterstützeraktion „1000x100 Euro“ wie versprochen zum Einsatz. Für dieses Extra musste Aufsteiger HCL eine Sondergenehmigung bei der Handball-Bundesliga der Frauen beantragen. Wurde von oben genehmigt. Blau tragen aber vorzugsweise auch die in der Vorsaison viertplatzierten Beyeröhder Handballgirls vom TVB Wuppertal – erster Gegner in der Brüderhölle (16 Uhr). Über den kurzen Dienstweg von Sachsen nach Nordrhein-Westfalen wurde das von Jochen Holz, dem sportlichen Leiter der Leipzigerinnen, geklärt. Schwarz-Rot liegt im Trend.

Bunt gemischt lief die Vorbereitung des mustergültigen Drittliga-Meisters. Fußball (immer wieder gern), Fitness, Kraft, Technik en masse, Testspiele und Turniere auf Augenhöhe sowie ein Teamtag in luftiger Kletterhöhe, zu Wasser (mit Ski und Badespaß) und per Rad gehörten zum Programm. „Ich bin zufrieden, auch wenn es immer noch Baustellen gibt. Aber die Mädels haben bewiesen, dass sie gegen die Liga-Konkurrenz und höherklassige Mannschaften mithalten können. Wir sind bereit und wollen uns nun für ein Jahr harte Arbeit belohnen, von der ersten Minute an zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, erklärt Cheftrainer Jacob Dietrich und übt sich in Zuversicht. Der 32-Jährige wird auch in der bevorstehenden Abenteuer-Saison seiner „Von-Spiel-zu-Spiel-Denke“ treu bleiben. Heißt, dass das Sachsenderby am zweiten Spieltag beim BSV Sachsen Zwickau mit Ex-HCL-Trainer Norman Rentsch (noch) keine Rolle spielt. Dafür richtet der Neuling seine ganze Konzentration auf die erste Herausforderung.

Saisonziel ist der Klassenerhalt

„Wir sind der Außenseiter. Trotzdem wollen wir die Emotionen vor heimischer Kulisse nutzen, die uns schon in der vergangenen Saison angetrieben haben“, hofft der Coach auf eine volle Hütte mit Wunschzahl 1000 Zuschauer. Dietrich bleibt auch bei seinem Glücksbringer-Ritual und joggt vor der Partie einige Kilometer durch viel Grün.

Apropos Maskottchen. Da gibt es in der Truppe verschiedene Ansätze ohne das ultimative Plüschtierchen. U19-Nationalspielerin Pauline Uhlmann beispielsweise schwört auf ihre schwarze Regenerationsrolle. Lilli Röpcke legt vor dem Spiel eine bestimmte Halskette an und diese pünktlich zum Anpfiff wieder ab.

Im Doppelpack werden die Hummel-Zwillinge angreifen, bekanntermaßen Physiotherapeutin Jacqueline im Rückraum und Immobilienkauffrau Stefanie am Kreis. Die 27-Jährigen zeigten wie ihre Teamkolleginnen in den finalen Trainingseinheiten vollen Einsatz. Die alte und neue Teamkapitänin Jacqueline schaut nach ihrer langen Verletzungspause (Schulter-OP) besonders gespannt aufs Geschehen. „Es kribbelt in den Fingern.“ Das Ziel ist festgeschrieben: Klassenerhalt. Dafür mussten in der abgelaufenen Spielzeit 21 Punkte her, 10 Siege aus 30 Partien. Die Rechnerei kann warten. Zu den Favoriten zählen sicherlich Buchholz 08-Rosengarten, VfL Waiblingen und Union Halle-Neustadt.

HC Leipzigs Trumpf ist die Eingespieltheit

„Wir gehen gut gerüstet und mit der Einstellung ran, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Vorteil ist, dass wir zum Start unsere Fans im Rücken haben“, betont Jacqueline Hummel. Positive Vorfreude und Respekt vor den Gegnerinnen halten sich die Waage. Ein Pfund im Kampf gegen körperlich robuste Konkurrenz dürfte für den eher zierlich wirkenden HCL der besondere Teamspirit sein. Die eingespielte Garde samt Neuzugänge hat sich auf die blau-gelben Fahnen attraktiven Handball geschrieben. Und wenn es anfangs nicht gleich läuft, liegt in der Ruhe die Kraft. So der Plan.

Aufgebot: Ellen Janssen, Anna Kröber, Anja Kreitczick (alle im Tor); Pauline Uhlmann, Julia Weise, Antonia Herzig, Emely Theilig, Johanna Schierbok, Lea Guderian, Sharleen Greschner, Francisca Buth, Lilli Röpcke, Laura Wedrich, Christin Conrad, Laura Majer, Jaqueline Hummel, Stefanie Hummel, Wiebke Meyer; Hanna Ferber-Ranhöfer, Caty Czeczine, Lara Seidel (spielen 3. Liga für den SC Markranstädt). Trainerstab: Jacob Dietrich, Max Berthold, Wieland Schmidt, Robert Leibiger. Sportlicher Leiter: Jochen Holz. Physiotherapeuten: Sophie Höpfner, Leon Locker. Mannschaftsärzte: Gotthard Knoll, Klaus-Dieter Lübke-Naberhaus sowie das Ärzte-Team von Zengamed.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.