HC Leipzig steigt in die zweite Bundesliga auf

Leipzig. Hochstimmung beim Handball-Club Leipzig: Nach dem sonntäglichen Jubel in Chemnitz über den vorzeitigen Staffelsieg in Liga drei folgte am Dienstag die frohe Kunde von Verbandsseite. Den Leipzigern wurde mitgeteilt, dass sie ohne Relegation spielen zu müssen in die zweite Liga aufsteigen. "Das ist ein tolles Gefühl und belohnt unsere Arbeit der vergangenen zwei Jahre", freute sich HCL-Präsident Rainer Hennig. Sein Vize Thomas Röpcke hatte nach der mit 31:19 gewonnenen Partie beim HV Chemnitz bereits angekündigt:„In den nächsten Tagen werden wir alle Vorbereitungen treffen, um die Lizensierungsunterlagen für die Spielberechtigung in der zweithöchsten Spielklasse fristgerecht einzureichen."