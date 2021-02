HC Leipzigs Torhüterin Krüger beim DHB-Lehrgang: Triebkraft beim TSV Nord Harrislee?

Leipzig. Endlich wieder jubeln, das Glücksgefühl spüren und motiviert in die Handballwelt sehen: Das haben sich die HCL -Mädels auf die blau-gelben Fahnen geschrieben, wenn sie am Sonnabend zum Zweitliga-Duell beim TSV Nord Harrislee antreten (17.30 Uhr, Sportdeutschland.tv).

Nach fünf Niederlagen in Folge gegen an oberer Stelle stehende Teams will der Tabellensechste (15:17 Punkte) bei den dahinter rangierenden Nordfrauen (14:14/zwei Spiele weniger) ein Erfolgserlebnis erarbeiten. „Die Mannschaft ist guter Dinge, wir gehen mit erhobenem Kopf und willensstark in die Partie“, sagte Trainer Fabian Kunze zuversichtlich. Im Trainingsbetrieb wurde der Fokus auf stabile Abwehrarbeit und variables Tempospiel gelegt. „Harrislee ist eine eingespielte Truppe mit einer sehr guten Rückraumreihe, die wir in den Griff bekommen müssen“, so Coach Kunze.