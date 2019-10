HC Leipzig verliert in Berlin, DHfK II beim TVG - nur SC Markranstädt erfolgreich

HCL kassiert Niederlage in Berlin

Berlin. Die Zweitliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben bei den Füchsen Berlin mit dem 28:34 (14:13) ihre vierte Saisonniederlage kassiert. In der ersten Halbzeit bestimmten die Leipzigerinnen das Match vor 210 Zuschauern in der Hauptstadt, lagen dank einer starken Lili Röpcke (5 Treffer bis zur Pause) meist vorn und gingen mit einer 14:13-Führung in die Kabine. Mit fünf Treffern in Folge und acht torlosen Minuten des HCL zu Beginn der zweiten Hälfte wendeten die von Ex-HCL-Star Susann Müller trainierten Berlinerinnen das Blatt und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. In der Tabelle belegt der HCL aktuell Rang 12. lvz