HC Leipzig wird Favoritenrolle gerecht und hat den Staffelsieg vor Augen

Leipzig. So gefällt ein Nachmittag fest in Händen der HCL-Girls: Einen klaren 32:15 (16:4)-Erfolg hat am Sonntag der Drittliga-Spitzenreiter gegen den Thüringer HC II gefeiert. Vor 700 Zuschauern in der Brüderhalle setzte sich das Team von Trainer Jacob Dietrich mit guten Aktionen in Szene, verhaute dabei aber noch zahlreiche Chancen. Wenn alles zusammen passt, könnte der Staffelsieg schon beim nächsten Heimspiel am 14. April gefeiert werden. Versüßt wurde das aktuelle Spielprogramm zuvor mit dem Einzug der B-Jugend in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft sowie einem Kuchenbasar im Foyer, den die jungen Damen mit Köstlichkeiten bestückt hatten.