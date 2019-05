HC Leipzigs B-Juniorinnen in Galaform ins Final Four

Leipzig. H-H-HCL donnerte es gestern am frühen Nachmittag durch die Brüderhalle, blau-gelbe Fahnen schmückten die Tribüne. Vor 300 Fans spielten die B-Jugend-Mädchen des Leipziger Clubs zum Muttertag in Galaform. 26:16 (14:5) besiegte das HCL-Team die SG BBM Bietigheim im Viertelfinal-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft und qualifizierte sich wie zuvor schon die A-Jugend fürs Final Four. In Baden-Württemberg hatte die Mannschaft des Trainergespanns Fabian Kunze/Benita Arnold nach starker Aufholjagd vor Wochenfrist knapp 18:19 (6:7) verloren.

„Wir sind überglücklich. Die Mannschaft wollte es unbedingt schaffen, war nach dem deutschen Schulmeisterschafts-Titel am Freitag hoch motiviert. Unsere starke Leistung basierte auf einer überragenden Deckungsarbeit, einer Toni Herzig, wie wir sie kennen, die das Team mitgezogen hat“, sang Coach Kunze ein Loblied auf die jungen Damen. U17-Nationalspielerin Antonia Herzig fügte freudestrahlend an: „Der Erfolg in Berlin hat uns gepusht. Dass wir im Hinspiel so viele Fehler gemacht haben, ärgerte uns am meisten. Deshalb wollten wir es heute besser machen, für den Trainer, für die Fans“, sagte die 14-fache Torschützin, die zuvor schon mit der A-Jugend und dem Zweitliga-Aufsteiger den Freudentanz aufgeführt hatte. „Jetzt wird gefeiert!“ Wo? „Ganz spontan.“