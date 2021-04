HC Leipzigs Pläne für eine rosige Zukunft: Hummel-Zwillinge verlängern, Berthold kehrt zurück

Leipzig. Eine knapp 440 Kilometer lange Auswärtsfahrt nach Südhessen, ein nicht richtig eingespieltes Team und dazu noch all die Anormalitäten, die die Pandemie mit sich bringt: Es war ein Spiel der besonderen Art, das die A-Juniorinnen des HC Leipzig am Mittwochabend bestritten. Aber es war auch ein Spiel der sehr bedeutsamen Art.

Gegen Bremen wieder auf der Platte

Denn in Bensheim/Auerbach startete die Mannschaft von Trainer Steffen Obst in das Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Gegen die heimische TSG stand das Achtelfinalhinspiel an. Der erste kleine Schritt in Richtung Titelgewinn sollte gemacht werden. Und – trotz aller Widrigkeiten – er wurde gemacht. Mit 31:27 (15:14) schaffte sich der HCL eine gute Ausgangsposition. Im Rückspiel soll dann mit dem Einzug ins Viertelfinale der zweite Schritt geschafft werden. Coach Obst zeigte sich sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Großes Lob an die Mannschaft, die in der Formation das letzte Spiel im Oktober 2020 bestritten hatte."