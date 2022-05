HC Rödertal beherrscht den Frankfurter HC

Großröhrsdorf. Die Handballerinnen des HC Rödertal sind erfolgreich in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gestartet. Das Team von Trainerin Maike Daniels setzte sich vor 450 Zuschauern in der heimischen Halle im Ostderby gegen den Frankfurter HC mit 26:19 (12:8) durch und hat damit die ersten beiden wichtigen Punkte erkämpft. Damit führen die Rödertalbienen die Tabelle vorerst an. Bereits am Sonnabend hatten sich die SG Kirchhof und Mainz-Bretzenheim 22:22-Unentschieden getrennt. Bei der SG Kirchhof müssen die Rödertalbienen am nächsten Sonnabend antreten.

