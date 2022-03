HC Rödertal fegt Frankfurter HC aus der Halle

Dresden. Eine Demonstration der Stärke: Die Handballerinnen des HC Rödertal haben eindrucksvoll ihre Ambitionen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga deutlich gemacht. Das Team von Trainerin Maike Daniels ließ im Spitzenspiel vor 526 Zuschauern dem Verfolger Frankfurter HC nicht den Hauch einer Chance und gewann am Ende haushoch mit 33:22 (20:7). Damit blieben die Bienen auch im 16. Spiel in der Drittliga-Staffel B ungeschlagen und der Staffelsieg sollte ihnen in den restlichen vier Partien nicht mehr zu nehmen sein. Für die Aufstiegsrunde war die Mannschaft schon vor dem Spitzenduell qualifiziert. Wie der Austragungsmodus für diese Aufstiegsrunde aussieht, ist noch ein wenig offen. Fest steht, dass es insgesamt drei Aufsteiger geben wird. Und die Bienen wollen dabei sein. Anzeige

Bisher beste Saisonleistung

Trainer Maike Daniels hatte anschließend allen Grund zur Freude: „Zuerst möchte ich der gesamten Mannschaft ein großes Kompliment machen für diese tolle Leistung. Die Mädels haben den Matchplan zu einhundert Prozent umgesetzt. Besonders hervorheben möchte ich die Leistung in der ersten Halbzeit, denn 13 Tore Vorsprung gegen den Tabellenzweiten herauszuspielen, das war schon phänomenal. Da hat einfach alles gepasst“, so Daniels.

Den Grundstein habe ihr Team in der Abwehr gelegt, wo man dem Gegner keinen Meter Raum geboten habe. Aber auch im Angriff sei die Leistung ihrer Schützlinge überragend gewesen, wie sie betonte. „Auf diesen Erfolg haben wir in den letzten Wochen hingearbeitet und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Auch die wunderbare Kulisse mit einer vollen Halle, die hinter uns gestanden hat, hat uns angespornt und nach vorn getrieben. Das erste Zwischenziel haben wir erreicht. Egal nach welchem Modus der DHB in der Aufstiegsrunde spielt, wir gehen erst einmal verlustpunktfrei weiter“, freut sich die 36-Jährige.

Ihre Mannschaft bot gegen den Verfolger die bisher beste Saisonleistung. Schon in den ersten Spielminuten wurde sichtbar, dass die Gäste gegen die sehr offensive 5:1-Abwehr der Bienen keine Mittel fanden. Zudem rissen die Rödertalbienen mit ihrem schnellen und präzisen Angriffsspiel immer wieder Lücken in der Frankfurter Abwehr. Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gastgeberinnen mit 11:5. Und der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. So kauften die Daniels-Schützlinge den Frankfurterinnen schnell den Schneid ab. In der zweiten Halbzeit schalteten die Bienen einen Gang zurück, aber der klare Sieg geriet dabei nie in Gefahr.