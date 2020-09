HC Rödertal feiert ersten Saisonsieg gegen TuS Lintfort

Dresden. Nach den zwei Auftakt- Niederlagen gegen Nürtingen und Kirchhof haben die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal im dritten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Karsten Schneider setzte sich vor 237 Zuschauern bei TuS Lintfort mit 33:26 (15:13) durch. Von Beginn an stellten die Rödertalbienen den Gastgeber mit einer aggressiven Abwehr vor Probleme. So konnten sich die Bienen schnell auf 5:2 (9.) absetzen. Allerdings kamen die Lintforterinnen nach einer Auszeit besser ins Spiel, zumal sich bei den Schneider-Schützlingen Fehler häuften. Die TuS-Damen nahmen die Geschenke an und setzten sich bis zur 25. Minute auf 12:8 ab.

Bundesliga-Debüt von Vanessa Huth

Ihr Bundesliga-Debüt erlebte schon in der ersten Halbzeit Vanessa Huth, die wegen des Ausfalls von Lara Tauchmann und Isabel Wolff in den Kader aufgerückt war. Am Ende konnte das Team aus Sachsen die ersten beiden Punkte mitnehmen. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns in der Woche auch erarbeitet haben. Der Sieg war wirklich wichtig für uns. Mit der Abwehrformation überraschten wir unsere Gegnerinnen. Der 7:1-Lauf zum Ende der ersten Halbzeit hat uns auf die Siegerstraße gebracht“, erklärte Karsten Schneider.

Rödertal-Tore: Pollakowski 10/4, Höbbel 4, S. Nühse, Hasselbusch, Ronge, Loehnig, Frankova je 3, Eckart, Novotná je 2.