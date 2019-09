HC Rödertal geht zum Saisonauftakt baden

So hatte Frank Mühlner zuvor noch davon gesprochen, den Luchsen ein Bein stellen zu wollen. Doch das gelang seinen Schützlingen keinesfalls. Gleich zu Beginn gerieten sie vor 404 Zuschauern in der Nordheidehalle schnell mit 2:5 (5.) in Rückstand. Danach folgte die wohl beste Phase der Bienen, denn sie konnten nach zwei verwandelten Siebenmetern durch Neuzugang Ann-Cathrin Höbbel eine kleine Aufholjagd starten und mit einem Tor von Saskia Nühse in der 11. Minute zum 7:7 ausgleichen. Danach aber riss der Faden wieder und die Gastgeberinnen zogen nach Fehlern in den Reihen der Bienen mit schnellen Kontertoren auf 11:7 (15.) davon. Zwar verkürzten die Mühlner-Damen noch einmal auf drei Tore (9:12/18.), aber danach setzten sich die Luchse auf 16:9 (23.) ab. Mehrere Ballverluste und vergebene Torchancen bei den Rödertalbienen spielten ihnen dabei in die Hände. Auch eine Auszeit, die Frank Mühlner nahm, nützte nichts. Nach weiteren Unkonzentriertheiten seiner Damen ging es mit einem Acht-Tore-Rückstand in die Pause.