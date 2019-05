HC Rödertal holt auch Ronja Nühse

Großröhrsdorf. Für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal steht an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr das letzte Auswärtsspiel der zu Ende gehenden Spielzeit auf dem Programm. Zugleich treibt der Verein aus Großröhrsdorf die Personalplanungen für die neue Saison weiter voran. Bevor die Bienen heute bei der TG Nürtingen antreten, verkündete der HCR eine weitere Neuverpflichtung. So haben die Sachsen nach der Rückraumspielerin Saskia Nühse auch deren Zwillingsschwester Ronja unter Vertrag genommen. Beim HCR hat nun auch die Torhüterin einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Beide Schwestern erlernten das Handball-Abc an der Sportschule in Frankfurt an der Oder. Sie spielten dort für den Frankfurter HC in der Jugendbundesliga und tun das derzeit noch in der 3. Liga.