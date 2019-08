HC Rödertal holt drei Siege beim Domstadt-Cup

*Fritzlar/Dresden. *Die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal haben beim stark besetzten 8. Domstadt-Cup in Fritzlar den fünften Platz belegt. Dabei verbuchte das Team von Trainer Frank Mühlner in vier Spielen drei Siege und nur eine Niederlage. Im ersten Gruppenspiel setzten sich die Sächsinnen gegen den Zweitliga-Konkurrenten TuS Lintfort souverän mit 20:15 (9:6) durch. Danach mussten die Bienen gegen den favorisierten Erstligisten HSG Blomberg-Lippe ran. Von Beginn an spielte der Underdog munter mit, von einem Klassenunterschied keine Spur und so war die Pausenführung völlig verdient. Trainer Mühlner blieb dennoch seiner Linie treu und wechselte komplett durch. Hatte erst Newcomerin Ronja Nühse das Bienentor gehütet, so kam in der zweiten Hälfte Ann Rammer.