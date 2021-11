HC Rödertal im Pokal gegen Buxtehude chancenlos

So deutlich zurückzuliegen war für die Gastgeberinnen sicher auch eine neue Erfahrung, die sie in dieser Saison noch nicht machen mussten. So leisteten sich die Daniels-Schützlinge zu viele leichte Fehler, verloren zu oft den Ball an den Gegner oder hatten auch noch Pech und trafen nur das Gestänge. Sie fanden einfach kein Mittel, die BSV-Abwehr zu knacken. Am Ende wurde es eine deutliche Niederlage. Für den Drittligisten jedoch kein Beinbruch, vielmehr gilt es weiterhin, in der Liga die Punkte zu sammeln. Und da erwarten die Bienen am kommenden Sonnabend den Rostocker HC zu einem wichtigen Heimspiel.