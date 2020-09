HC Rödertal kassiert zweite Niederlage

Melsungen/Großröhrsdorf. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Nürtingen haben die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal auch das zweite Saisonspiel verloren. Das Team von Trainer Karsten Schneider musste sich trotz spielerischer Steigerung am Samstagabend bei der SG Kirchhof mit 28:32 (10:14) geschlagen geben.

Wie schon am ersten Spieltag konnten sich die Rödertalbienen bei ihrer starken Torfrau Ann Rammer, die eine überragende Leistung zeigte, bedanken. Schon in den Anfangsminuten nahm sie den Gastgeberinnen ein ums andere Mal freie Würfe weg und war auch sonst ein sicherer Rückhalt. In den ersten elf Minuten agierten beide Teams auf Augenhöhe, dann aber setzten sich die Gastgeberinnen auf 7:2 (15.) ab.