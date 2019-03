HC Rödertal muss dreimal auswärts ran

Großröhrsdorf. Nach vier Niederlagen in Serie wollen die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal endlich wieder punkten. Allerdings wird das für die Schützlinge von Trainer Frank Mühlner auch in den nächsten Partien nicht gerade leicht. Gleich dreimal hintereinander müssen die Großröhrsdorferinnen auswärts antreten. An diesem Wochenende geht es nach Wuppertal zum Tabellenvierten TV Beyeröhde, danach folgen die Spiele in Trier und Harrislee. Insgesamt haben die Bienen in den kommenden Wochen rund 3600 Kilometer zurückzulegen.