HC Rödertal muss sich auswärts erneut geschlagen geben

Wuppertal/Dresden. Trotz Leistungssteigerung hat es für die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal nicht zum zweiten Sieg gereicht. Das Team von Trainer Karsten Schneider unterlag beim TV Beyeröhde-Wuppertal mit 22:27 (11:11) und kassierte damit im siebenten Spiel die sechste Niederlage. Statt den Anschluss ans Mittelfeld zu finden, wie man sich vor der Partie vorgenommen hatte, stecken die Rödertalbienen nun als Tabellenvorletzter schon frühzeitig mitten im Abstiegskampf.

Bei den „Handball-Girls“ in Wuppertal konnten die Gäste aus Sachsen die erste Halbzeit noch absolut ausgeglichen gestalten. Beide Mannschaften begannen besonders in der Deckung hochkonzentriert und die Bienen gingen nach zehn Minuten sogar mit 5:2 in Führung. Nach einer Auszeit fingen sich die Gastgeberinnen jedoch und verkürzten schnell den Rückstand. Doch die Schneider-Schützlinge hielten dagegen, verschafften sich einen Vier-Tore-Vorsprung (9:5/19.). Bis zum 11.7 in der 25. Minute behaupteten die Gäste ihren Vorsprung, leisteten sich dann aber zu viele leichte Fehler. So schaffte Beyeröhde noch bis zur Pause den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Rödertalbienen zunächst das Geschehen weiter ausgeglichen gestalten. Dann aber mussten sie ihrem aufwendigen Spiel Tribut zollen. Im Angriff häuften sich die Ungenauigkeiten und auch in der Abwehr wurden die Lücken größer. So erkämpften sich die Gastgeberinnen mit einem 4:0-Lauf eine 17:13-Führung (43.). Dennoch gaben die Bienen nicht auf, kamen noch einmal auf zwei Tore (19:21/50.) heran, dann aber schwanden die Kräfte. So konnten die Gastgeberinnen am Ende den wichtigen Sieg in diesem Kellerduell nach Hause bringen.

„Besonders in der Deckung kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Dort haben sie eins zu eins das umgesetzt, was wir in dieser Woche besprochen haben. Im Angriff reichen aber 25 gute Minuten nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen. Am Ende gingen uns durch die aufreibende Defensiv-Arbeit die Körner aus“, schätzte Trainer Karsten Schneider ein. Jetzt hat er mit seinen Schützlingen zwei Wochen Zeit, an den Schwachstellen zu arbeiten.