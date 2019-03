Rödertalbienen hoffen im Derby auf die Trendwende

Großröhrsdorf. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal zurück in die Erfolgsspur finden. Beste Gelegenheit dafür bietet das brisante Derby gegen den BSV Sachsen Zwickau an diesem Sonnabend (17.30 Uhr) im heimischen „Bienenstock“. Auch mit Blick auf die Tabelle spricht Vieles für die Schützlinge von HCR-Trainer Frank Mühlner. Denn während seine Bienen auf einem guten sechsten Platz rangieren, hatten die Zwickauerinnen in dieser Saison einige Mühe und belegen derzeit nur Platz zwölf. Aber Mühlner warnt: „Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze.“ Zudem muss der Coach den Rest der Saison auf seine wichtige Leistungsträgerin und Top-Scorerin Brigita Ivanauskaite verzichten. Die litauische Nationalspielerin zog sich im letzten Spiel einen Bruch der Hand zu und fällt nach einer Operation aus. Dennoch betont Mühlner: „Die letzten beiden Heimspiele sind nicht nach unserer Vorstellung verlaufen. Daher haben wir noch etwas gutzumachen. Nach dem Unentschieden im Hinspiel wollen wir Zwickau aber diesmal schlagen“, powert der Bienen-Trainer.