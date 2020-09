HC Rödertal startet daheim in die neue Saison

Großröhrsdorf. Nach sechs langen Monaten ist es endlich soweit: Als erste Liga in Deutschland – abgesehen vom Fußball – starten die Handballerinnen der 2. Bundesliga in die neue Saison. Auch für die Rödertalbienen steht am Sonnabend das erste Heimspiel auf dem Plan. Das Team des neuen Trainers Karsten Schneider empfängt um 18.30 Uhr in Großröhrsdorf die TG Nürtingen.