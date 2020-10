HC Rödertal steht heikles Kellerduell in Wuppertal bevor

Offenbarte die Mannschaft gegen Leipzig große Lücken in der Abwehr, war es im letzten Spiel vor allem die Offensive, die nicht ins Rollen kam. Ein Sieg käme zur rechten Zeit und wäre ein erster kleiner Befreiungsschlag. Das sieht Trainer Karsten Schneider ebenso, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: „Natürlich wollen wir die Punkte mit ins Rödertal nehmen. Wir werden in Wuppertal aber nichts geschenkt bekommen. Auch Wuppertal benötigt beide Punkte dringend. Wir müssen wieder fokussierter sein und die letzten beiden Spiele versuchen abzuhaken. Im Angriff dürfen die Mädels die Bälle nicht so einfach herschenken. Das war das größte Manko im letzten Spiel“, legt er noch einmal den Finger in die Wunde.